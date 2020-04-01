Новый министр здравоохранения Максим Степанов готовит подставу Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом в интервью Politeka on-line рассказал кандидат политических наук Дмитрий Спивак (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его мнению, после того, как министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец проработали на своих должностях 26 дней, не факт, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль продержится на своем месте дольше. Он отметил, что если Емец продержался 26 дней, то премьер может уйти даже раньше и его отставка не за горами.

"26 дней назад, назначая Емца, неужели никто не понимал, что это не его место, что он не справится со своими обязанностями? Или же приглашая на место министра финансов Игоря Уманского никто не видел, что профессионал не будет подписывать все подряд, эти дикие бюджетные распределения. Думаю видели, но никто не стал идти против их назначения", - отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что на место министра здравоохранения назначили экс-губернатора Одесчины Максима Степанова, который мог бы организовать работу в министерстве, но после первого высказывания стало понятным, что он будет продвигать реформу Супрун.

"Степанов сказал, что мы должны продолжать реформу Супрун, а эта реформа в ближайшие месяцы полностью уничтожит сельскую и городскую медицину", - резюмировал эксперт.

Напомним, Верховная Рада приняла решение об увольнении Емца и Уманского.

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