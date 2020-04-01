Пока из Украины тоннами вывозят дефицитные медицинские маски, а в аптеках цены на них взлетели в разы, украинские пенсионеры защищаются в период карантина, как могут

Из-за нехватки денег на средства защиты от коронавируса старики вынуждены пользоваться подручными материалами. В ход идут даже обычные полиэтиленовые пакеты, надетые на лицо вместо маски.

Соответствующее фото на своей странице в Фейсбуке опубликовал юрист и блогер Михаил Шнайдер, передает Politeka.

«Печально и больно. Вот именно так вынуждены защищаться от вируса многие наши старики. Ведь у некоторых из них... элементарно нет 20 гривен на нормальную маску», – пишет автор. Он отмечает, что сейчас многие оказались в действительно сложной ситуации, но забывать о пенсионерах категорически нельзя, ведь им намного тяжелее.

Шнайдер обращается с просьбой помогать пожилым людям по возможности, поскольку им это жизненно необходимо.

В свою очередь читатели возмущаются тем фактом, что, например, аппарат ВР закупил и маски и перчатки и раздал «неимущим» депутатам, а также негодуют из-за того, что чиновники продавали маски за рубеж и не понесли никакой уголовной ответственности.

«А где же депутаты?????, которые раздают свои обещания на газетных листах, пусть маски так же раздадут старикам. Бедные депутаты-брехуны», «Государство могло бы позаботится хотя бы о таких слоях населения, не у всех есть рядом дети)) выделить каждому пенсионеру по пять масок, на огромные зарплаты деньги находят же, найдите и на маски для стариков!!!», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за паники, спровоцированной карантином, в магазинах начали дорожать продукты. Так, на прошлой неделе килограмм имбиря продавали по 480 гривен за килограмм, сейчас его цена стала на пару сотен больше.

Напомним, слуга народа тремя словами жестко осадил украинцев в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, пенсионеров оставят без обещанной надбавки.

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.