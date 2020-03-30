На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта, вынесено решение об увольнении министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца

Как передает Politeka.net, депутаты проголосовали 249 голосами за увольнение Уманского, и 271 - Емца.

Напомним, уже во второй раз правительство президента Владимира Зеленского терпит кадровые перестановки. И Уманский, и Емец пробыли всего месяц в качестве министров.

Ситуацию прокомментировала у себя в соцсети Фейсбук депутат Ирина Геращенко: "Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар короновируса. Все они... когда-то работали в команде Порошенко на разных должностях".

О том, что Емец собирается в отставку, начались разговоры еще в минувший понедельник, 23 марта, когда об этом сообщил в соцсети нардеп Александр Дубинский. Новость всколыхнула украинцев, учитывая, что сейчас страну раздирает эпидемия COVID-19 и менять что-либо в ведомстве, призванном бороться с вирусом, очень рискованно.

"Если это правда - можем предположить, что это может значить две вещи: 1. Зеленский таки не хочет вводить чрезвычайное положение, на котором настаивал сам Емец. 2. Емец не хочет быть министром, при котором от коронавируса в Украине будут умирать люди", - такую реакцию вызвала тогда у украинцев информация об отставке министра здравоохранения. Первый пункт в дальнейшем "отпал", потому что, как известно, в стране все же ввели режим чрезвычайной ситуации. Также среди возможных причин называли - слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств.

Что касается Уманского, то причины отставки гораздо шире «официальной версии» о «неудачном» секвестре, которую сейчас активно обсуждают в кулуарах парламента и правительстве.

Есть версия, которая мало обсуждается в широких кругах, но активно подтверждается в ближайшем окружении экс-министра. Речь идет о «большой стройке», на которую Уманский решил «посягнуть» в предложенном варианте секвестра, несмотря на прямое указание Зеленского - не останавливать ремонт и строительство дорог. Кроме того, Уманский мог поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы.

Напомним, отставка главы МОЗ Емца, в Офисе Зеленского гремит скандал: что произошло на самом деле.

Как сообщала Politeka, глава Минздрава написал Зеленскому тайное сообщение, всплыла переписка.

Также Politeka писала, Почему Уманскому и Емцу грозит отставка