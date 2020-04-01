Новый министр здравоохранения Максим Степанов своим первым заявлением о приоритетных направлениях в работе вызвал неоднозначную реакцию у украинцев
В частности, общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак раскритиковал планы Степанова в эфире Politeka Online.
Речь о том, что глава Минздрава заявил о продолжении медреформы начатой экс-министром Ульяной Супрун.
"Знаю его хорошо. Не медик, но организовать работу мог бы - хотел сказать вчера я, но после его первого высказывания мне хочется сказать "все, с этим тоже все понятно, дайте следующего". Фраза звучит следующим образом, дословно: "Два приоритета, говорит, у нас - борьба с вирусом и продолжение реформы Супрун". Представляете ее роль сегодня и, как она курирует посольство соединенных штатов и другие определенные американские структуры что... до сих пор имеет влияние на некоторые сферы здравоохранения. Ту же закупку медикаментов через три транснациональные корпорации и так далее. Но если Степанов говорит, что мы должны продолжить реформу Супрун, а эта реформа уничтожит в ближайшие месяцы сельскую медицину и полуразрушит городскую... о чем мы говорим?", - поделился своим мнением политолог.
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Эксперт отметил, что при этом "ни один чиновник не отважился, включая президента и премьер-министра, сказать "нет, мы, как минимум, передвигаем введение всех этих норм на полгода - у нас карантин".
Ранее мы сообщали, по словам Спивака, карантин нужно прекращать, даже несмотря на слухи, что правительство собралось его продлить.
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Также Politeka писала, что слуги народа решили, кому будут начислять пенсии на карантине: "надбавки уготовлены тем, кто..."