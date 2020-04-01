Новый министр здравоохранения Максим Степанов своим первым заявлением о приоритетных направлениях в работе вызвал неоднозначную реакцию у украинцев

В частности, общественный деятель и политический эксперт Дмитрий Спивак раскритиковал планы Степанова в эфире Politeka Online.

Речь о том, что глава Минздрава заявил о продолжении медреформы начатой экс-министром Ульяной Супрун.

"Знаю его хорошо. Не медик, но организовать работу мог бы - хотел сказать вчера я, но после его первого высказывания мне хочется сказать "все, с этим тоже все понятно, дайте следующего". Фраза звучит следующим образом, дословно: "Два приоритета, говорит, у нас - борьба с вирусом и продолжение реформы Супрун". Представляете ее роль сегодня и, как она курирует посольство соединенных штатов и другие определенные американские структуры что... до сих пор имеет влияние на некоторые сферы здравоохранения. Ту же закупку медикаментов через три транснациональные корпорации и так далее. Но если Степанов говорит, что мы должны продолжить реформу Супрун, а эта реформа уничтожит в ближайшие месяцы сельскую медицину и полуразрушит городскую... о чем мы говорим?", - поделился своим мнением политолог.

Эксперт отметил, что при этом "ни один чиновник не отважился, включая президента и премьер-министра, сказать "нет, мы, как минимум, передвигаем введение всех этих норм на полгода - у нас карантин".

Ранее мы сообщали, по словам Спивака, карантин нужно прекращать, даже несмотря на слухи, что правительство собралось его продлить.

"Можно продлить его даже до 28 декабря, но должна быть логика действий и мышления. Я считаю, что карантин в сегодняшнем виде уничтожает экономику и эпидемия закончится через полтора-два месяца точно. А последствия для экономики страны будут катастрофическими", - уверен эксперт.

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