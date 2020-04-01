Парламентарии после утверждения важного закона будут работать в своих профильных комитетах и фракциях на период карантина

Такую информацию обнародовала пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает Politeka.net.

В пресс-службе также добавили, что в подобном формате народные депутаты будут работать до окончания карантина, который был введен Кабинетом министров.

"В период действия карантина, установленного Кабинетом министров, и до его отмены народные депутаты работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах в соответствии с изменениями в календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", - сказано в сообщении аппарата Парламента.

Что касается заседаний, то в этом случае Верховная Рада не будет собираться.

Не стоит забывать, что Рада накануне утвердила антикризисный закон, в котором говорится о проведении индексации пенсий

В документе говорится, что пенсии проиндексируют украинцам сразу по окончанию карантина.

"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - говорится в законопроекте, который был утвержден.

Также выплаты уготовлены социальным сотрудникам, которые ходят домой к людям, нуждающимся в помощи. На период карантина они получат + 100% от оклада.

Пенсії, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы переселенцам будут выплачиваться в период карантина.

Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.

Как сообщала Politeka, Украина не останется без денег МВФ: дата и детали получения транша.

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли ситуацию с рынком земли: "Просто они всех на..."