Парламентарии после утверждения важного закона будут работать в своих профильных комитетах и фракциях на период карантина
Такую информацию обнародовала пресс-служба аппарата Верховной Рады, передает Politeka.net.
В пресс-службе также добавили, что в подобном формате народные депутаты будут работать до окончания карантина, который был введен Кабинетом министров.
"В период действия карантина, установленного Кабинетом министров, и до его отмены народные депутаты работают в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах в соответствии с изменениями в календарном плане проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва", - сказано в сообщении аппарата Парламента.
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Что касается заседаний, то в этом случае Верховная Рада не будет собираться.
Не стоит забывать, что Рада накануне утвердила антикризисный закон, в котором говорится о проведении индексации пенсий
В документе говорится, что пенсии проиндексируют украинцам сразу по окончанию карантина.
"Принять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином", - говорится в законопроекте, который был утвержден.
Также выплаты уготовлены социальным сотрудникам, которые ходят домой к людям, нуждающимся в помощи. На период карантина они получат + 100% от оклада.
Пенсії, стипендии, социальная помощь, компенсации, субсидии, льготы переселенцам будут выплачиваться в период карантина.
Напомним, Зеленский додавил "слуг", рынок земли будет открыт, пока карантин.
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