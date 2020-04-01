На период карантина в Украине введен новый запрет для жителей многоэтажных домов

Теперь нельзя использовать строительные инструменты. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко на своей странице в Facebook.

«Подтверждаю! На время карантинных мероприятий использование болгарок, молотков, дрели и перфораторов в многоквартирных домах запрещено! Предупреждаем нарушителей: вас ждет суровая и, как показывает практика, мгновенная ответственность. Полиция не всегда успевает вас спасать», - говорится в сообщении.

Напомним, нардепы установили штрафы для украинцев за самовольное оставление места обсервации и ужесточение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний на карантине.

Согласно принятому законопроекту, нарушителям грозят штрафы в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Более того, за некоторые действия можно даже попасть за решетку сроком от 5 до 8 лет.

Отметим, карантин в Украине ввден до 24 апреля, однако ограничительные меры могут продлить. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, правительство может принять решение о том, чтобы продлить карантин в Украине могут аж до второй половины мая.

Напомним, Аваков предупредил украинцев о завершении карантина, названы новые сроки: "В ближайшее время..."

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