Власть имущие требуют от украинцев того, что сами нарушают

Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко в эфире Politeka Online поделился своим мнением по поводу отношения к карантину украинских чиновников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

"Больше всего меня беспокоит содержательная часть: как эти правила карантина или общеуправленческая модель реализуется в системе нашей власти. И здесь масса примеров, которые заставляют меня назвать это своеобразной современной идиократией по-украински", - заявил Томенко.

По его словам, тогда как мировые лидеры "пытаются как-то удерживать мир от неоправданных покупок (или бюджетных, или собственных) для того, чтобы поддержать простых людей" у нас происходят "удивительные" вещи:

"У нас руководитель Офиса (Андрей Ермак, - ред.) взамен решил купить себе "Мерседес" за 3,2 миллиона. У нас в день, когда голосуют за нового министра здравоохранения Степанова (Максим Степанов - ред.), его жена регистрирует фирму, которая будет продавать фармакологию и медикаменты, хотя это совершенно очевидный конфликт интересов. У нас местные чиновники под эгидой борьбы с вирусом пытаются протолкнуть непопулярные проекты в интересах своего бизнеса или своих друзей. Таких идиотических вещей, к сожалению, слишком много", - поделился своим мнение Томенко.

Ранее мы сообщали, лидер "Рідної країни" раскрыл "игру для лохов" команды Владимира Зеленского

"История вокруг бюджетного финансирования партии, которое якобы команда Зеленского готова была отдать на охрану здоровья - на борьбу с коронавирусом. Классически напоминает "лоховскую схему" старых политиков, которую они так часто критиковали, - отмечает Томенко. - 283 миллиона в бюджете 2020 года на содержание партий таки сохранилось. И вот когда наступил карантин и все начали искать деньги на борьбу с коронавирусом, снова предложили отказаться от финансирования партий".

Но выяснилось, что по закону можно добровольно отказаться на все 5 лет финансирования, но на такой альтруизм никто не готов. Томенко выразил надежду на то, что Зеленский сдержит слово и внесет изменения в закон, чтобы направить 283 миллиона в нужнее русло.

Напомним, Томенко раскрыл подлую схему власти с новыми штрафами.

Как сообщала Politeka, Томенко дал Зеленскому серьезный совет ценой в 300 млн: "С радостью поддержат!".