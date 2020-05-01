До 2024 года в Украине поменяется президент, так как Владимир Зеленский потеряет контроль за ситуацией и не справится с народным давлением

Такой прогноз в эфире Politeka Online сделал украинский журналист Андрей Пальчевский (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

Эксперт перечислил фатальные ошибки президента, которые могут ему в будущем стоить кресла: "С начала правления первый удар - это назначение Андрея Богдана (экс-глава Офиса президента, - ред.), второй удар - падение самолета, третий - коронавирус... Насколько Зеленский был счастлив после попадания на трон, настолько выпало ему "негараздів", и он с ними не справится".

Пальчевский выразил мнение, отмечая, что так же думает большинство украинцев, что Зеленский не продержится на посту до конца каденции в 2024 году.

"Мне кажется, что очень будет сложно Владимиру Зеленскому удержаться... Он будет вынужден для того, чтобы остаться, пойти на конституционную реформу, передать полномочия либо новому премьер-министру мощному, либо создать новую коалицию, либо вообще, наконец, создать двухпалатный парламент. То, что я давно рекомендую всем соотечественникам сделать, это привязать президента к правительству. Не делать так, чтобы под президентом был мальчик для битья в виде премьер-министра, которого он хочет - ставит, хочет - снимает, первые 6 месяцев нахваливает, как это было с Алексеем Гончаруком... Тоже самое, президент уже сказал, что Денис Шмыгаль - неопытный премьер-министр. Хочется сказать: "Владимир Александрович, так если у вас опытных нет, обратитесь к народу. Мы вам найдем опытного. Вызывайте уже Азарова". По-моему все закончится тем, что напишут Николаю Яновичу "даешь доллар по восемь"... Удержится он или нет - мой прогноз как на погоду - отрицательный. Поменяется, увидите. Он не удержится, будет давление народной массы, мы поймем, что нельзя доверять больше никому", - резюмировал Пальчевский.

Ранее мы сообщали, Пальчевский прокомментировал скандал с защитными масками, привезенными на борту "Мрии".

«Опять неудача. Встречали «Мрию» всей страной, президент, руководитель СНБО, все шло бесплатно, все в Украину. А потом выяснилось, что каким-то образом половина самолета, а может и больше, оказалась в магазине Гереги в Житомирской области и продается», - сообщил журналист, отметив, что "снова украинцы все не так поняли" - по мнению властей.

Напомним, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать".

А еще Politeka писала, что Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka сообщала, что Пальчевский сделал заявление: "Во всем мире карантин менее агрессивный, чем в Украине и деньги у людей есть. Кто в этом виноват?".