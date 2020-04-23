У властей было два варианта, как поступить с карантином и благосостоянием украинцев и, очевидно, выбран тот, где нищета

Об этом заявил украинский журналист Андрей Пальчевский в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

"Два варианта: есть карантин - нет денег и нет карантина - есть деньги. Украинская власть выбрала, естественно, первый - есть карантин - нет денег. А во всем мире, например, в Китае, других странах... карантин гораздо менее агрессивный и деньги у людей есть. Кто в этом виноват?", - задался вопросом Пальчевский.

Журналист, которого часто спрашивают, что бы он сделал на месте властей, детально раскрыл свои предполагаемые действия. При этом Пальчевский подчеркнул, что ничего из этого руководством страны предпринято не было.

"Нам необходимо было определить группу людей, главной задачей которой было бы следить за развитием вируса, это должна была быть биологическая разведка. Далее определить группу людей, которая бы тестировала - не так, как это делается сейчас, что нам "брешут"... На сегодняшний момент у нас поразительно маленькое количество больных и умерших... Но когда все это выйдет из берегов, станет второй вопрос, а как мы будем встречать новую жизнь?.. Украинцы придут к мысли, что надо выбирать нормальных людей и строить нормальную инфраструктуру, а не обвинять народ в том, что он виноват, потому что пошел на Пасху и перезаражал друг друга", - поделился Пальчевский.

"Этого не было сделано. Не была создана группа людей, которые могли подсказать еще неопытному президенту о том, что ждет Украину, в первую очередь, экономически и, во вторую, пандемически... Ангела Меркель сказала, что мы только в начале эпидемии... Так это немцы - с их триллионами, и украинцы - с голой ж*ой. А ж*пу эту нам и оставят на память те, которые быстренько продали нашу землю", - резюмировал журналист.

Напомним, что Пальчевский раскрыл, как на самом деле работают правоохранители в Украине: «Тратят десятки миллионов».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл неприятную правду о тестировании на вирус, все не так, как рассказывает власть.