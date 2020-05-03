Президент Владимир Зеленский разочаровал украинцев, поэтому каждая его ошибка может стать фатальной

Об этом в эфире Politeka On-line рассказал телеведущий Андрей Пальчевский (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«У Зеленского, без сомнения, черные лебеди, которые полетели еще с "оманских времен", начали лететь такой плотной стаей, что мне опера в голову приходит. Под названием "Сила судьбы". Вот насколько Зеленский был счастливцем, с точки зрения попадания на трон. Настолько же ему выпало невзгод. И он с ними не справится», - отметил он.

При этом, утверждает Пальчевский, должность президента является коллективным органом, а не персональным человеком.

«Если Трамп может теоретически перебороть вирус, и выйти в президенты. То у Зеленского - вряд ли. Президент - это коллективный разум. Это не Владимир Александрович из города Кривой Рог. А в нашем случае - коллективное отсутствие разума. И если он еще вынесет пару более-менее соображающих людей, под давлением обстоятельств, думаю развязку мы увидим очень скоро», - уточнил он.

Журналист Андрей Пальчевский предложил решение, для безопасного выхода из карантина.

"Нищета или вирус? Мне кажется, что наша власть готовит нам из этих двух зол оба. И нищету и вирус. Для того, чтобы не было вируса нужно как можно больше тестировать людей", - считает журналист.

Он напомнил, что на прошлой неделе помощник Владимира Зеленского, Кирил Тимошенко сообщил о миллионе тестов, а теперь выяснилось, что это те же нерабочие китайские тесты.

Напомним, Пальчевский жестко разнес власть за скандал с масками из "Мрии": "Опять неудача, сколько можно влетать!"

Как сообщала Politeka, Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka писала, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать"