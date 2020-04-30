После скандала с масками из «Мрии» украинцам снова пытаются доказать, что они неправильно поняли обещания властей

Об этом рассказал телеведущий Андрей Пальчевский в своем видео-обращении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца), передает Politeka.net. По словам Пальчевского, красивая история снова обернулась катастрофой.

«Опять неудача. Встречали «Мрию» всей страной, президент, руководитель СНБО, все шло бесплатно, все в Украину. А потом выяснилось, что каким-то образом половина самолета, а может и больше, оказалась в магазине Гереги в Житомирской области и продается», - рассказал телеведущий.

Он отметил, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сейчас пытается рассказать украинцам, что они все неправильно поняли, что самолет был только наполовину гуманитарным, а наполовину коммерческим.

«Сколько можно влетать с такого рода делами. Сколько можно смотреть на то, что случайно оказались маски в магазине Гереги «Эпицентр». И вдруг оказывается, что это единственный магазин, который работает во время карантина. Всем остальным стоять – Гереге работать. Ему же встречать маски. Всем за деньги - ему, похоже, бесплатно», - жестко раскритиковал власть Пальчевский.

зашквар опять: Мрiя Епицентра? зашквар опять: Мрiя Епицентра? Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 30. April 2020

Напомним, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать".

А еще Politeka писала, что Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".

Также Politeka сообщала, что Пальчевский сделал заявление: "Во всем мире карантин менее агрессивный, чем в Украине и деньги у людей есть. Кто в этом виноват?".