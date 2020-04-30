После скандала с масками из «Мрии» украинцам снова пытаются доказать, что они неправильно поняли обещания властей
Об этом рассказал телеведущий Андрей Пальчевский в своем видео-обращении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца), передает Politeka.net. По словам Пальчевского, красивая история снова обернулась катастрофой.
«Опять неудача. Встречали «Мрию» всей страной, президент, руководитель СНБО, все шло бесплатно, все в Украину. А потом выяснилось, что каким-то образом половина самолета, а может и больше, оказалась в магазине Гереги в Житомирской области и продается», - рассказал телеведущий.
Он отметил, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сейчас пытается рассказать украинцам, что они все неправильно поняли, что самолет был только наполовину гуманитарным, а наполовину коммерческим.
Апрель напоследок испортит настроение украинцам: кого накроют дожди с грозами
Украинцев готовы выпустить на заработки за границу, Шмыгаль сделал заявление: "для выезда нужно..."
"Рожать дома, жрать фуфломицины": Комаровский не выдержал травли и высказал украинцам все, что о них думает
Пока любовное видео Дана и Кароль бьет рекорды, выяснилась правда: как выглядит настоящая возлюбленная Балана
«Сколько можно влетать с такого рода делами. Сколько можно смотреть на то, что случайно оказались маски в магазине Гереги «Эпицентр». И вдруг оказывается, что это единственный магазин, который работает во время карантина. Всем остальным стоять – Гереге работать. Ему же встречать маски. Всем за деньги - ему, похоже, бесплатно», - жестко раскритиковал власть Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский назвал главную проблему украинцев: "Когда нечего жрать, мы терпим, а за идейку «оранжевые лучше голубых» мы как идиотики бежим воевать".
А еще Politeka писала, что Пальчевский обратился к Кличко: "Виталик, пока ты скачешь, изображая борьбу с вирусом, всех твоих схематозников разгонят".
Также Politeka сообщала, что Пальчевский сделал заявление: "Во всем мире карантин менее агрессивный, чем в Украине и деньги у людей есть. Кто в этом виноват?".