Президент Украины Владимир Зеленский ведет переговоры с Кремлем

Такое мнение в эфире Politeka Online высказал историк и политический аналитик Валерий Соловей. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

«Да, пытается вести какую-то игру с Соединенными Штатами, но сейчас Соединенным Штататм точно не до Зеленского, а вот Кремлю очень даже есть до него дело», – подчеркнул гость эфира.

При этом он уточнил, что с главой государства постоянно находятся в контакте, но не напрямую, а с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

«Ермак считается очень и очень подходящей для России фигурой, и его всячески приветствуют. И, в общем-то, способствовали его возвышению», – добавил Соловей.

Кроме того, историк абсолютно уверен в том, что Ермак работает на российские спецслужбы.

«Я могу это подтвердить: он действительно завербован ФСБ. Вербовочные подходы начались еще до того, как он стал главой Офиса президента, его сводил с Россией Тимур Миндич (друг и бизнес-партнер Игоря Коломойского, один из совладельцев студии «Квартал 95», – прим. ред). Это связано с отношениями жены Тимура Миндича с одной из самых влиятельных женщин современной России. Таким образом был налажен контакт, был переброшен мостик из Киева в Москву, собственно даже не просто в Москву, а непосредственно в окрестности Кремля. Уже потом, после знаменитой встречи в Омане, когда Ермак понравился Патрушеву, с Зеленским тогда не удалось договориться, а Ермак произвел очень хорошее впечатление. В общем,он стал человеком Кремля», – заявил Соловей.

На вопрос о том, какова же реальная цель главы ОП во всей этой истории, аналитик ответил предельно ясно:

«Конечная цель Ермака – это заработать. Как правило, становятся агентами не из-за идейных соображений, а из-за финансовых и материальных. А цель Кремля очень проста – ввести Украину прочно в российскую орбиту. И сейчас события развиваются в этом направлении и идут как нельзя более успешно».

Оправдает ли себя такой расчет Кремля, покажет время. На данный момент же Зеленского поставили перед дилеммой: либо он идет навстречу, либо в Кремле начнут усиливать давление, в том числе и военное.

Напомним, Пальчевский разнес Зеленского из-за людей из «Квартал 95» у власти.

Как сообщала Politeka, Лолита заступилась за Соловьева, призывавшего уничтожать украинцев.

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