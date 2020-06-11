Известный астролог Влад Росс озвучил неутешительные данные о перспективах возвращения оккупированного Крыма в Украину

В эксклюзивном интервью изданию «Диалог.UA» он отметил, что полуостров скорее станет частью Турции или вообще независимой крымско-татарской республикой, чем вернется «домой».

«Я вижу, что крымско-татарский народ достоин того, чтобы иметь свою независимую республику, я считаю, что это будет наиболее оптимальным. Как в свое время Украина свою независимость получила через много сотен лет страданий. Крым может стать некой такой буферной зоной, не принадлежащей ни России, ни Украине, как бы сам по себе», – пояснил астролог.

Он также предсказал большую войну между Россией и Турцией.

«В принципе она уже началась: сначала холодная, потом может и в горячую фазу войти. Понятно, что турецкая армия самая большая и самая мощная в Черном море. Они не оставят своих друзей, братьев. Вы знаете, что в самой Турции крымских татар около четырех миллионов. Это гораздо больше, чем во всем Крыму. Есть такое пророчество, что будет большая война между крестом (славяне) и полумесяцем (мусульмане) в Крыму», – прогнозирует он.

Ранее мы рассказывали, что Влад Росс назвал слова президента Владимира Зеленского о втором сроке большой ошибкой.

«Эти разговоры только вредят. Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке», – считает астролог, предсказавший победу Зеленского.

Он считает, что главу государства обнадеживает высокий рейтинг. Благодаря поддержке украинцев, президент поверил в свои силы, но точно так же может и отказаться от своих намерений.

Напомним, Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.

Как сообщала Politeka, астролог, предсказавший победу Зеленского, назвал точную дату конца китайского вируса.

Также Politeka писала, что действия Путина в Украине вызваны тяжелой травмой, раскрыт диагноз.