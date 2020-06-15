Блогер и народный депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, назвал главные ошибки бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передает Politeka.net.

Бужанский в своем комментарии сделал акцент на слова Владимира Зеленского, относительно главной ошибки Петра Порошенко.

«На самом деле Петр Алексеевич не понял одну очень важную вещь. Президент Зеленский на днях сказал, что главная ошибка Порошенко в том, что он продолжает считать себя президентом Украины. Я бы эту мысль продолжил, более того, он продолжает дискредитировать статус президента Украины своими действиями. Петр Алексеевич Порошенко экс-президент! Но президент — это навсегда, этот статус остается и тянется», - сказал Бужанский.

Также депутат отметил, что Петр Порошенко своими действиями портит имидж и авторитет, как президентского поста в целом, так и Украины, как страны.

«И превращаясь в актера низкопробных шоу, он просто наносит ущерб имиджу президентского поста, он наносит ущерб Украине. Солидные люди себя так не ведут, президенты в Европе себя так не ведут», - заявил нардеп.

Уточним, что Бужанский также посоветовал Порошенко обратится в суд, если тот считает себя невиновным.

«Ты считаешь, что ты прав? Иди в суд! У нас очень интересная ситуация выходит, у нас все делятся на две категории – те, кто доказывают свою правоту в суде, и те, кто пытается ее доказывать под судом. Так вот Порошенко и Стерненко в этом отношении равны, они делаю все, что угодно только чтобы не пойти в суд. Иди доказывай! Сотрудничай со следствием, ты же прав! Скажи – это все ерунда! Вот здесь я украл не 300 млн, а 150, вот здесь не 200, а только 8, а здесь вообще не украл, а просто по халатности куда-то отправил», - высказался депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский признался, что лидер партии "ЕС" Петр Порошенко предлагал ему во время встречи.

Как отметил Владимир Зеленский, он не доверяет Порошенко и не видит повода вести с ним беседы. В то же время, лидер "Европейской солидарности" сам напрашивается на встречу.

"Порошенко с самого начала моего президентства хотел со мной встретиться", - подчеркнул Владимир Зеленский. - "Я не видел в этом никакого смысла".

Напомним, Зеленского проучили крупным штрафом, президент аж снял маску.

Как сообщала Politeka, Зеленский встал на защиту языков меньшинств в Украине.

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