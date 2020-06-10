Владимир Зеленский признался, что ему выписали штраф за нарушение правил карантина

Об этом президент Украины заявил во время общения с журналистами в Чернигове. Речь идет о случае, когда глава государства и его сопровождающие были засняты в помещении одного из ресторанов без масок и других средств защиты во время рабочей поездки в Хмельницкую область.

10 июня во время визита в Чернигов Зеленский поинтересовался, может ли он снять маску в ходе разговора с представителями СМИ. Как выяснилось, президент беспокоился из-за того, что ранее ему выписали штраф за подобный случай. В то же время Зеленский отметил, что считает это решение правильным.

«Можно снять маску? Так лучше слышно. А то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф, и в принципе правильно сделали», - заявил президент.

Как выяснилось, помимо него штрафы выписали также владельцу заведения, главе Офиса президента Андрею Ермаку, его первому заместителю Сергею Трофимову, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, главе Хмельницкой ОГА Дмитрию Габинету и Хмельницкому городскому главе Александру Симчишину.

Точный размер штрафов не раскрывается, однако, законом за такое нарушение предусмотрена сумма от 17 до 34 тысяч гривен.

В свою очередь, украинцы бурно отреагировали на это решение.

«Только Зеленскому??? Там же была свита человек десять, плюс фотограф. Главное оплачивайте и ходите почаще, нарушайте, пополняйте бюджет хоть так», «Размер штрафа какой? Там от 17 тыс. до 51 тыс. и до 3-х лет», «А вопрос остался: оплатил или не оплатил?», «Ты смотри – прямо рецидивист какой-то! Злостный нарушитель! Тут уже нужно по максимальной планке наказывать», - пишут люди, комментируя новость о штрафе для президента.

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