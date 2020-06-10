В Кремле сделали странное заявление о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на парад по случаю Дня победы, который пройдет в Москве

Из-за эпидемии смертоносного китайского вируса в России решили перенести проведение парада ко Дню победы с 9 мая на 24 июня. При этом в Кремле заявили, что не стали приглашать на это мероприятие Зеленского, так как «Украина не сигнализировала о желании разделить радость от праздника Победы». С таким странным заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я вам сказал, что акцент делается на возобновлении приглашений главам государств СНГ. Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом работать в этих структурах и ни разу сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», - заявил он.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко уже согласился посетить московский парад. Об этом заявили в МИД РФ. Также известно, что на мероприятии согласили присутствовать представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, а также оккупированных Россией территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии.

Также российские оккупанты объявили о намерении провести аналогичные парады 24 июня в захваченных ими Донецке и Луганске.

Напомним, в Кремле рассказали подробности, как Путин жаловался на Украину.

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