Дальнейшие отношения между Украиной и Россией зависят от того, кто придет к власти после Владимира Путина

Такое мнение в интервью Politeka Online высказал российский предприниматель и инвестор Hedonism Wines Евгений Чичваркин, который сейчас живет в Великобритании. Чтобы посмотреть интервью, доскролльте страницу до конца.

На вопрос ведущей о том, изменится ли что-то в украинско-российских отношениях после смены власти в РФ, гость эфира ответил, что все зависит от того, кто к этой власти придет.

«Чтобы границы Украины стали прежними, это должен быть свободомыслящий прозападный либерал, который будет фокусироваться на открытости, на талантах, на технологиях, капитализме, а не на попытке заграбастать себе как можно больше убыточных территорий», – отметил он.

По его словам, таких людей много, просто они еще «не откристаллизовались».

«Кристаллизация пойдет немедленно, как только система начнет явно рушиться. Пока что только штукатурка осыпается, а когда начнут валиться балки, у людей опять будет вопрос «Кто?», и на этот момент запросто что-то может произойти. Людей опытных, знающих, людей с интеллектом, людей с определенным опытом реформ – их все-таки достаточно много», – подчеркнул Чичваркин.

Он также отметил, что в свое время поддержал на выборах президента России Дмитрия Медведева и считает это своей роковой ошибкой.

Ранее мы писали о том, что глава РФ Владимир Путин в своем интервью заявил, что президент Украины Владимир Зеленский или кто-то другой на этой должности обязательно приедет в Москву, и это только вопрос времени. Он подчеркнул, что в Кремле «умеют ждать».

Напомним, украинцев хотят вывозить на голосование за «обнуление» сроков Путина автобусами.

Как сообщала Politeka, десятки ветеранов отправили в "чистилище" из-за Путина: что известно.

Также Politeka писала, что прорыв Украины на пути к НАТО насторожил РФ, в Кремле бьют тревогу: "мы вынуждены...".