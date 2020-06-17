Дмитрий Песков прокомментировали предоставление Украине статуса партнера НАТО

Слова пресс-секретаря президента РФ приводит ТАСС.



"Безусловно, мы на это обратили внимание. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - отметил он.



Кроме того, Песков уверен, что такое событие несет некую опасность Европе.

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - заявил пресс-секретарь Путина.

Напомним, 12 июня Украина официально стала участником Программы расширенных возможностей НАТО.

Теперь Украина стала еще на шаг ближе к тому, чтобы стать полноценным членом НАТО.

Также мы сообщали, что в США выступили с предложением к НАТО поддержать Украину, чтобы избежать агрессии РФ.

По словам экспертов, план действий по вступлению в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным.

Кроме того, на днях стало известно, что в Украину привезли большую партию вооружения из США, включая нашумевшие "Джавелины".

По данным пресс-службы американского посольства в Украине, 16 июня Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование, которое обошлось в сумму более 60 миллионов долларов которые передадут Украине. Американцы передали рации, боеприпасы и противотанковые ракеты "Джавелин".

Напомним, в МИД сделали важное заявление о ликвидации "Л/ДНР":"Украина не будет вести...".

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