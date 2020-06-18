Владимир Путин может использовать жителей оккупированного Донбасса, которым раздали российские паспорта, для того чтобы удержаться в президентском кресле

О новой схеме Кремля рассказал в аналитической статье в таблоиде Bild обозреватель Юлиан Репке. Он напомнил о том, что около 200 тысяч украинцев на оккупированных территориях незаконно получили российские паспорта, тем самым получив и право голоса на референдуме по конституционным поправкам, который должен пройти в России уже 1 июля. Известно, что Путин намерен использовать эти поправки для обнуления своих президентских сроков.

Репке считает, что в Кремле хотят воспользоваться этим шансом.

«200 тысяч украинцев внезапно получили право голоса на конституционном голосовании благодаря незаконным российским паспортам ... Путин сейчас использует крайние методы, чтобы обеспечить себе дополнительные голоса для предстоящего голосования», - заявил он.

Эксперт обратил внимание на то, что предложенные поправки поддерживают всего 44% россиян, поэтому Путину как никогда важны голоса. При этом ранее уже было объявлено, что жители оккупированного Донбасса с российскими паспортами смогут проголосовать на референдуме. Репке считает, что еще сильнее дестабилизирует ситуацию в Украине.

Эксперт также предположил, что для того, чтобы обеспечить себе необходимые голоса Путин будет вывозить электорат с Донбасса в Россию на автобусах.

В свою очередь, член Комитета по иностранным делам Бундестага и представитель по вопросам Восточной Европы от партии Зеленых в Бундестаге Мануэль Саррацин отметил, что этот план может рассматриваться еще и как дальнейший шаг к подготовке аннексии Донбасса. Он считает, что правительство Германии должно обратить внимание на эту ситуацию и «четко заявить то, что все и так видят: Путин не хочет мира на востоке Украины».

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