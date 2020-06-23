Из-за коррупционных схем времен Арсения Яценюка украинцы платят за газ в 2-3 раза больше рыночной цены

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире Politeka Online.

По его словам, в скандале с "пленками Деркача" мы не обращаем внимание на главный вопрос касательно повышения тарифов.

"Именно под руководством Яценюка мы перешли к так называемым "реверсным закупкам газа" из Европейского союза, когда российский газ якобы прокачивается через территорию Украины и покупается обратно из Словакии. Это колоссальная корупциональная схема: когда газ проходит через территорию Украины "Газпром" платит за его тразит определенную ставку, а когда мы покупаем этот же газ из Словакии мы платим ей и за него (транзит - ред.) тоже, который входит в его стоимость", - отметил он.

По словам нардеп, это не что иное, как обворовывание бюджета и самых украинцев.

""Газпром заплатил цену транзита газа НАК "Нефтегазу", потом "Нефтегаз" взял и выбросил все эти деньги на словацкую прокладку. Проще говоря, деньги, которые должен был получить бюджет Украины за транзит российского газа перекачиваются в офшоры", - отметил нардеп.

Также он подчеркнул, что остается открытым вопрос о других заинтересованных лицах в данной схеме.



"В чьих интересах совершались эти сделки? Кто был бенефициаром? Мы дох пор с вами не видим контрактов, которые были заключены с этими словацкими прокладками. Мы сейчас платим за газ в 2-3 раза больше, чем он стоит на европейских газовых хабах", - заключил Дубинский.

Напомним, ранее были опубликованы разговоры между пятым президентом Украины Петром Порошенко и вице-президенцом США Джо Байденом, во время которых первый похвастался увеличением тарифов в Украине.

"В последние три недели мы продемонстрировали значительный прогресс в сфере реформ. Мы проголосовали за 100% тарифы, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%", - заявил Петр Порошенко на одной из записей. Он добавил: "мы запустили реформу по ценам на лекарства, сняв все препятствия".

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