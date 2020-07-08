Бывшего президента Украины Петра Порошенко есть за что критиковать

Об этом в эфире Politeka.Online заявил политик, лидер партии "Рідна Країна" Николай Томенко.

По его словам, у Порошенко было много провалов, и один из главных - назначение Валерия Гелетея министром обороны Украины.

"Человек, который никакого отношения не имеет к армии. Я тогда еще был депутатом, я тогда сказал, что начало конца - это самое позорное назначение Гелетея и Гонтаревой", - отметил Томенко.

В эфире лидер партии "Рідна Країна" также рассказал об одной встрече с экс-председателем НБУ Валерией Гонтаревой.

"Это человек-катастрофа. Я как вице-президент НОК говорю: "Чемпионы мира в банках потеряли сбережения, банк развалился. В другом банке серьезные предприятия потеряли деньги, им надо вернуть долги перед Всемирным банком и ЕБРР. Как нам выйти из ситуации?". И она мне: "Ну вы понимаете, вот физики (физические лица - ред.) - там по 200 тысяч заплатим, а юридические лица - лучше об этом не надо говорить". Ну как не надо говорить? Это же долги украинского государства...", - продолжил Николай Томенко в эфире Politeka.Online.

Украинский политик также прошелся по "банкопаду", который устроила Валерия Гонтарева на посту главы НБУ.

"Я удивляюсь экспертам, которые говорят, что это (Гонтарева - ред). - гениальный человек. И она судьбы сотням тысяч людей сломала и предприятия поуничтожала. Я понимаю, что надо было конверты и некоторые банки уничтожить. Но были и успешные банки, которые были уничтожены из соображений политической выгоды. Мне кажется, что эта история с Гелетеем... Не знаю, кто посоветовал Порошенко его назначить. Мы не можем гордиться успешными военными действиями или адекватными решениями в 2014 году, начиная от проведения парада, когда была трагическая ситуация, заканчивая неприятием военных руководителей, которые условно никогда не воевали. Но разбираемся внутри страны, не надо нам Пескова и Путина, нам хватает проблем, чтобы мы еще ссылались на российские пресс-службы", - уверенно подытожил Николай Томенко.

Напомним, Николай Томенко резко поставил на место фанатов путинской России

Как сообщала Politeka, Общественное движение Николая Томенко "Рідна Країна" проходит в Киевсовет: результаты опроса

Также Politeka писала, что Томенко раскрыл главную опасность "обнуления" Путина для Украины: "За семь дней..."