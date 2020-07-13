Закон о медиа превращает Украину в клон России

Такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Романенко в эфире Politeka On-line (Чтоб посмотреть видео целиком, доскрольте страницу до конца). По мнению эксперта, закон, который пытается принять власть, это повторение российской политики только в бедном, даже не бюджетном варианте.

«Поскольку денег нет, приходится заставлять собственников проводить медийную политику в том русле, в котором хочет Офис президента или правящая партия. Это все идиотизм в логике общественного развития, но очень четкий прагматизм в логике удержания власти. Речь о том, чтобы регулировать, запрещать, не пускать», - объяснил эксперт.

По мнению Романенко, этот закон создаст сложности не только для всех нас, но и для самой власти. Как только они потеряют власть, у них начнутся проблемы.

«Потому что Гетьманцев и кампания в финансовой и экономической сферах, Потураев с Ткаченко в медийной сфере и прочие деятели «Слуги народа» нарожали такое количество д**ильных законов, что после того, как они потеряют власть (а они обязательно ее потеряют), эти все законы будут бить по ним же самим. Такова логика постсовка. Тут все думают, что они самые хитрожопые, и это их не коснется. Но я точно знаю, что коснется. Все будет как всегда», - подвел итог Романенко.

Напомним, что Романенко оценил бесполезное колесение Зеленского по стране: "Кварталовское дуркование".

Как сообщала Politeka, Романенко о скандале с разговором Порошенко и Путина: "Зеленского будут иметь точно также".

Также Politeka писала, что Романенко раскрыл, как Минздрав будет наживаться на украинцах: "Кормушка для своих".