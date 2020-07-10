Нове "карантинне" рішення МОЗ дозволить бізнесменам заробити великі гроші на українцях

Як передає Politeka.net, про це у своєму телеграм-каналі повідомив політолог Юрій Романенко.

Напередодні прес-служба Моз заявила, що відомство розширило "червону зону" ще на 11 країн. За даними чиновників, рівень захворюваності китайським вірусом різко виріс в Албанії, Казахстані, Киргизстані, Мексиці, Палестині, Суринамі, Сальвадорі, Чехії, Чорногорії, на Сейшельських островах, а також на островах Турки і Кайкос. Таким чином, зараз Україна визначила 62 країни, прибуваючи з яких люди зобов'язані ізолюватися або пройти тест.

Юрій Романенко переконаний, що таким чином чиновники з МОЗ допомагають заробляти гроші знайомим підприємцям, не рахуючись з інтересами українців. За його словами, не було жодних передумов для такого рішення.

"Дивіться як держава швидко вигадує нову елегантну годівницю для своїх. Ще вчора Албанія не була в червоній зоні, ніяких ознак прогресуючої епідемії там немає, але тут раз і її вносять у червоний список", - зазначив політолог. - "А далі міністр виходить і каже, що українські туристи, які повертаються з «червоної зони», повинні пройти 14-денну самоізоляцію або самостійно зробити ПЛР-тест. Звичайно, люди не хочуть сидіти 14 днів і підуть здавати тест, а хтось заробить хороших грошей".

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