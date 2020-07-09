Поїздки Володимира Зеленського по Україні нагадують совкове чиношанування і кварталівське дуркування



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, колесячи по країні, Зеленський нічого не робить для покращення життя в ній.



"Ці поїздки Зеленського по регіонах перетворилися в мікс совкого чиношанування і кварталівського дуркованння. Кожен раз з'являється один і той же меседж - на Буковині ( Полтавщині, Івано-Франківщині, Чернігівщині) живуть прекрасні, працьовиті люди. Бізнес успішно розвивається. І, взагалі, Україна, ти найкраща. Один тільки питання - чому в такій прекрасній країні стільки страждання на тлі перефарбованих мостів?", - написав він.

Користувачі мережі були солідарними з такою критикою у бік президента.

"Ну треба ж йому імітувати бодай якусь діяльність! Сам поламати систему він не може і не хоче - усунуть фізично. Боїться. Краще так, як є...", "На обличчя остаточний крах цієї глибинної держави. Альтернативи немає. Тому попереду розчленування на осколки", "Це совковий анекдот:Колектив у нас хороший, тільки от люди г**но (с) Так ось тут навпаки", - писали користувачі мережі.

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