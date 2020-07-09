Поїздки Володимира Зеленського по Україні нагадують совкове чиношанування і кварталівське дуркування
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, колесячи по країні, Зеленський нічого не робить для покращення життя в ній.
"Ці поїздки Зеленського по регіонах перетворилися в мікс совкого чиношанування і кварталівського дуркованння. Кожен раз з'являється один і той же меседж - на Буковині ( Полтавщині, Івано-Франківщині, Чернігівщині) живуть прекрасні, працьовиті люди. Бізнес успішно розвивається. І, взагалі, Україна, ти найкраща. Один тільки питання - чому в такій прекрасній країні стільки страждання на тлі перефарбованих мостів?", - написав він.
Користувачі мережі були солідарними з такою критикою у бік президента.
"Ну треба ж йому імітувати бодай якусь діяльність! Сам поламати систему він не може і не хоче - усунуть фізично. Боїться. Краще так, як є...", "На обличчя остаточний крах цієї глибинної держави. Альтернативи немає. Тому попереду розчленування на осколки", "Це совковий анекдот:Колектив у нас хороший, тільки от люди г**но (с) Так ось тут навпаки", - писали користувачі мережі.
Підвищення пенсій обернулося великою проблемою: Кабмін прийняв термінове рішення, подробиці
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Христину Асмус і коханця "Татусевої дочки" Прилучного зняли з ролей, названа причина: "Мучилася"
Вийти на пенсію стане складніше, українців добили вимогами щодо стажу: як не залишитися без грошей
Нагадаємо, українка розчарувалася в "несправжньому" Зеленському: "Ви нас просто добиваєте".
Як повідомляла Politeka, Зеленський порушив закон, з'явилося визнання президента: «сума в 50 прожиткових мінімумів».
Також Politeka писала, що експерт розповів, за яких умов "скинуть" Зеленського: "загроза почнеться тоді, коли...".