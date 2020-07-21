В ближайшее время не будет внеочередных выборов в Верховную Раду Украины

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в эфире Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Рада обладает годичным иммунитетом от роспуска. То есть ее можно распускать лишь после 29 августа. По закону Раду можно распускать с 29 августа на основании отсутствия монобольшинства, но тогда депутатам нужно распасться, написать заявление о выходе из монобольшинства, а потом ждать 30 дней на создание новой коалиции. Даты с роспуском не совпадают, если распускать Раду до 1 сентября, то будут невозможны местные выборы, а на это никто не пойдет", - заявил Дубинский.

По его словам, если сейчас распустить Верховную Раду, то будут последствия, которые отразятся на всей Украине.

"Если распустить Раду, будет потеряно монобольшинство и это приведет к серьезным последствиям. Ведь не будет "Слуге народа" с кем формировать коалицию, а это принесет еще больше хаоса в парламент, чем есть на сегодняшний день. Да, это снимет часть ответственности с Офиса президента и самого Зеленского, но приведет к хаосу, ведь коалиции попросту не будет", - отметил нардеп.

Напомним, Дубинский объяснил, из-за чего украинцы платят за газ в 3 раза больше.

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