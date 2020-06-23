Через корупційні схеми часів Арсенія Яценюка українці платять за газ в 2-3 рази більше ринкової ціни

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський в ефірі Politeka Online.

За його словами, в скандалі з "плівками Деркача" ми не звертаємо увагу на головне питання щодо підвищення тарифів.

"Саме під керівництвом Яценюка ми перейшли до так званих "реверсних закупівель газу" з Європейського союзу, коли російський газ нібито прокачується через територію України і купується назад зі Словаччини. Це колосальна корупційна схема: коли газ проходить через територію України "Газпром" платить за його транзит визначену ставку, а коли ми купуємо цей же газ із Словаччини ми платимо їй і за нього (транзит - ред.) теж, який входить у його вартість", - зазначив він.

За словами нардеп, це не що інше, як обкрадання бюджету і самих українців.

""Газпром заплатив ціну транзиту газу НАК "Нафтогазу", потім "Нафтогаз" взяв і викинув всі ці гроші на словацьку прокладку. Простіше кажучи, гроші, які повинен був отримати бюджет України за транзит російського газу перекачуються в офшори", - зазначив нардеп.

Також він підкреслив, що залишається відкритим питання про інших зацікавлених осіб в даній схемі.



"У чиїх інтересах здійснювалися ці операції? Хто був бенефіціаром? Ми дох пір з вами не бачимо контрактів, які були укладені з цими словацькими прокладками. Ми зараз платимо за газ в 2-3 рази більше, ніж він коштує на європейських газових хабах", - уклав Дубінський.

Нагадаємо, раніше були опубліковані розмови між п'ятим президентом України Петром Порошенко і віце-президенцом США Джо Байденом, під час яких перший похвалився збільшенням тарифів в Україні.

"В останні три тижні ми продемонстрували значний прогрес у сфері реформ. Ми проголосували за 100% тарифи, попри те, що МВФ очікував тільки на 75%", - заявив Петро Порошенко на одній із записів. Він додав: "ми запустили реформу за цінами на ліки, знявши всі перешкоди".

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