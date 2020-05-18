Головна піарниця Нацбанку отримує мільйони гривень, а її сім'я володіє квартирами, будинками і земельними ділянками

Директор департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко за 2019 рік заробила 2,5 мільйона гривень. Про це стало відомо з матеріалу, який опублікував нардеп Олександр Дубинський, передає Znaj.ua.

Як стало відомо, в місяць Бондаренко отримує близько 196,5 тисяч гривень зарплати. Це основна частина її доходів, але у чиновниці є багато заощаджень і нерухомості. Відомо, що в минулому році піарницю підвищили, вона стала отримувати за рік приблизно на 500 тисяч гривень більше. Схоже, двох мільйонів їй було мало. Скоріш за все, жінку підвищили до керівника департаменту.

«Комунікації - один з небагатьох напрямків Національного банку, який продовжує розширюватися під час скорочення штату в інших підрозділах регулятора»,- зазначили у Дубінського.

За його словами, голова НБУ Яків Смолій в минулому році постійно говорив про економію і скорочення витрат на персонал. Але, як з'ясувалося, на комунікації державних грошей Смолій не шкодував.

Але й це не все. Як з'ясувалося з електронної декларації Бондаренко, вона володіє двома квартирами в Києві, в одній з яких їй належить лише 16,6%, будинком в Київській області, земельними ділянками в Київській і Житомирській областях, а також автомобілем Acura RDX 2008 року випуску.

Цікаво, що працівниця банківського сектора не довіряє банківській системі, так як зберігає вдома 45 тисяч доларів, 30 тисяч євро і 100 тисяч гривень.

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