"Они же врут, нам ничего не рассказывают"

Новая власть активно применяет и развивает схемы своих предшественников, несмотря на обещания их побороть

Об этом рассказал лидер «Рідної країни» Николай Томенко в интервью Politeka Online. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«К сожалению это думание, что когда вы не в парламенте, вы критикуете. Когда вы приходите – вы пользуетесь. Никто же ни от каких привилегий не откажется», - отметил политик.

Томенко рассказал, что украинцы не знают об истинных зарплаты нардепов.

«Когда Третьякова плачется и продолжает этот плач-стон предыдущих министров и депутатов, что с голоду умирает, они же врут, нам ничего не рассказывают. Смотрите, к этой депутатской зарплате, доплаты, такие же, как заработная плата, это больше 40 тысяч на помощников. А кто помощники? Водитель, или родственники, это в семью также идет. Это возможность бесплатно снимать жилье. Определенное время бесплатного пользования с автобазы автомобилей. И куча льгот, которые сохранились. Так вы же рассказывали, что на велосипедах будете ездить», - отметил лидер "Рідної країни"

По словам Томенко, льготы для нардепов и чиновников не только не отменили, а наоборот увеличили.

«Порошенко, при всей критике не жил в президентской резиденции, а Зеленский сейчас живет», - добавил политик.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова заявила, что нардеп получает на руки до 35 тысяч гривен и этого недостаточно для организации полноценной работы.

Напомним, Николай Томенко раскрыл, почему нардепы решили поработать на каникулах: "Кэш - король и президент".

Как сообщала Politeka, Николай Томенко предупредил украинцев, кого "Слуги" протянут в Раду: "Прямо с сайтов знакомств".

Также Politeka писала, что Томенко поставил Зеленскому и Порошенко в пример Мазепу-Орлика: "Гетману не принадлежит обижаться".