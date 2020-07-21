Микола Томенко розповів подробиці стосовно позачергової сесії, на яку сьогодні збираються депутати

Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook, передає «Знай». Далі наводимо слова автора без коментарів.

Оптимісти переконують, що у депутатів прокинулося сумління й вони вирішили додатково попрацювати для народу попри оголошені 45-денні канікули.

Песимісти вважають, що краще б вони не збиралися, бо знову наголосують антинародних законів.

А реалісти знають, що насправді нинішнє засідання має головну мету - запустити закон про гральний бізнес.

Щоб це зробити потрібно відхилити 3 постанови про скасування рішення ВР щодо Закону про легалізацію азартних ігор.

Адже обладнання для казино і гральних залів вже закуплені й привезені в Україну, хабарі за лобізм - заплачені, а Президент і його команда переконана, що кеш від грального бізнесу, якому дозволили не платити податки протягом 2 років - це головний ресурс для перемоги на місцевих і наступних парламентських та президентських виборах!

Отож, коли Вам будуть розповідати патріотичні речі про працьовитих депутатів, професійну ВР і чесного спікера - знайте, що насправді сьогодні святковий день для гральної мафії та творців країни лудоманів.

Щоправда в порядку денному є ще одне «важливе рішення» - про розблокування закону про металобрухт і «зелені тарифи», де триває боротьба між енергетичними парламентськими лобістами відомих олігархів.

П.С. Для інформації.

Досі ходять легенди про кешевих соратників Ющенка, які перевозили «чесно зароблені гроші за продаж посад» в Швейцарію, ростовський кеш Януковича в Камазах та банківські спецоперації імені Гонтарєвої в інтересах тодішньої влади… - і як бачимо, це колишнім президентам не дуже допомогло зберегтися при владі на 2 термін!