23 липня біля ресторану "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка помітили групу силових структур України

Деталей від поліції поки не надходило. Інформації на сторінці Тищенко в соцмережах з приводу інциденту немає, передає Обозреватель.

У "Велюрі" підтвердили, що силовики знаходяться на вулиці біля ресторану, але прийшли нібито не до них.

На фото також видно, що на вулиці знаходяться слідчі.

"На уклін", "Черговий спектакль для наріда", " Коля-котлета запросивши на "котлети по київськи", а заразом і зеленню($) пригостити", "Свавілля, котлету пресують", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Раніше Politeka повідомляла, що нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко на всю країну похвалився своєю п'ятою точкою. Він відзначився зухвалою витівкою в 2019 році під час YouTube-шоу «Караоке на колесах», яке активно обговорюють в мережі.

Під час поїздки по Києву Микола Тищенко разом з ведучим почав танцювати під пісню Насті Каменських «Попа, як у Кім». У якийсь момент нардепу прийшло в голову, що непогано б цю частину тіла показати - він повернувся до камери і почав трясти п'ятою точкою в обтягуючих штанах.

Також ми писали, що ресторан "Велюр" депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенко знову зловили за порушенням карантину.

Користувачі мережі помітили красномовну рекламу закладу. Незабаром представили заклади видалили зазначену запис зі сторінки в соцмережі, але підтвердили факт роботи в нічний час іншим способом.

Кияни повстали після скандалу з рестораном Тищенко, кадри протесту: "Хочу як Велюр".

Раніше ми писали, що Тищенко потряс задом і розгнівав українців, відео.

Крім того, скандальний ресторан Тищенко похвалився порушенням карантину, відео.