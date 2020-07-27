Президент воюющей страны не имеет морального права проводить свой отпуск за рубежом

Такое мнение в эфире Politeka Online выразил политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он считает, что данный вопрос неоднозначен. С одной стороны, любой человек не может длительное время работать эффективно и совсем не отдыхать.

"Может ли быть эффективным человек, который не отдыхает? Нет! Человеку необходимо хоть какое-то время отдыхать, для того, чтобы собраться с мыслями и силами и не жить постоянно в рутине", – отметил эксперт.

"С другой стороны - имеет ли право президент уезжать из страны, в которой идут боевые действия? Пусть даже при замороженном конфликте? Конечно же, нет! Он должен быть всегда (на своем посту, – Ред.)", – заявил Раимов.

Это, продолжил политтехнолог, в свое время касалось Петра Порошенко, сейчас это касается Владимира Зеленского.

"Товарищ дорогой, ты должен понимать: у тебя на востоке страны идут боевые действия, часть твоей страны оккупирована. Ты не имеешь права никуда уехать. Президент имеет право на выходные отдохнуть, собраться с мыслями, пофилософствовать, придумать какие-то глобальные идеи, куда двигать всю страну... Но он должен находиться в Украине, условно говоря рядом с командным пунктом, если вдруг начнутся боевые действия", – резюмировал Дмитрий Раимов.

Politeka сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский и президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетили Донбасс 23 июля. Итоги совместной с Соммаругой поездки в Донецкую и Луганскую области Зеленский написал в Фейсбук.

Так, Зеленский отметил, что президент Швейцарии призналась ему: "Лучшую ежевику я пробовала здесь".

Да и сам президент Украины подтвердил, что ежевика на Луганщине – крупнейшая.

Рейтинг президента Владимира Зеленского продолжает уверенно снижаться. Так прибавилось еще 4% падения рейтинга в июле. Согласно результатам опроса, проведенного с 15 по 20 июля, за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 30,2% избирателей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором), месяцем ранее этот показатель достигал 34,6%. Напомним, что согласно результатам первого тура выборов, рейтинг Зеленского составлял 30,24%.

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