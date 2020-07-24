Почти пять минималок получил на руки президент Владимир Зеленский за свою работу в июне

С учетом налогов оклад президента составил 28 тысяч гривен, однако пятую часть суммы пришлось отдать на различные сборы, передают "Украинские новости".

"Заработная плата Президенту Украины Владимиру Зеленскому в июне 2020 года начислена в размере должностного оклада - 28 000 гривен", - говорится в ответе Госуправления делами на запрос журналистов.

Из начисленной заработной платы были оплачены налоги и сборы на сумму 5460 гривен. Таким образом, глава государства получил за прошлый месяц 22 540 гривен зарплаты. При этом зачисления надбавок и премий к зарплате президента Украины не полагается.

Ранее мы сообщали, известный астролог и политический эксперт Влад Росс предрек Зеленскому скорую добровольную отставку.

Эксперт предположил, что 2021 год станет самым сложным для Владимира Зеленского, а риск покинуть должность будет наибольшей.

"Большой вопрос – удержится ли Зеленский у власти в 2021 году. Это будет сложно сделать, поскольку Сатурн, планета большого несчастья, ниспровержения и больших трудностей, соединится с Солнцем, планетой, связанной с королевским и президентским правлением, в день рождения Зеленского, 25 января, и будет оставаться целый год в Водолее", – поделился астролог и добавил: "2021-й – это самый сложный год, когда риск покинуть пост будет наиболее велик. Не исключаю, что в это время у него может начаться депрессия, за которой последует добровольная отставка".

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.