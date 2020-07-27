Раскрыты подробности переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Легитимный.

Помимо перемирия на Донбассе и имплементации Минских соглашений, главы государств обсудили возможное освобождение крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого трагически погиб 3-летний сын.

"Президент России в личном разговоре с Зеленским обещал, что рассмотрит варианты, при которых можно «выпустить» Руслана Сулейманова. Источник сообщает, что есть несколько вариантов", - информируют инсайдеры.

Не исключено, что Руслана Сулейманова в ближайшее время передадут Украине в рамках обмена пленными.

"Первый, что Сулейманова "выпустят" сразу, а второй - это временно в сопровождении дадут побывать на похоронах сына, а впоследствии "передадут-обменяют" Украине. Этот жест будет хорошим знаком в личных взаимоотношениях между президентами двух стран", - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты в Крыму продолжают репрессии против крымскотатарского народа. После задержания Руслана Сулейманова бесследно исчез его 3-летний сын Мусса.

Спустя несколько дней поисков тело маленького ребенка нашли в выгребной яме. Оккупанты сразу же заявили, что Мусса утонул и на его теле якобы не выявлено следов насильственной смерти.

В Меджлисе не спешат верить официальной версии оккупантов и планируют привлечь своих юристов и экспертов для параллельного расследования.

Напомним, встреча Зеленского с Путиным: появилось заявление МИД Украины, «только на церемонии…».

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