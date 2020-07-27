Раскрыты подробности переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным
Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал Легитимный.
Помимо перемирия на Донбассе и имплементации Минских соглашений, главы государств обсудили возможное освобождение крымского татарина Руслана Сулейманова, у которого трагически погиб 3-летний сын.
"Президент России в личном разговоре с Зеленским обещал, что рассмотрит варианты, при которых можно «выпустить» Руслана Сулейманова. Источник сообщает, что есть несколько вариантов", - информируют инсайдеры.
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Не исключено, что Руслана Сулейманова в ближайшее время передадут Украине в рамках обмена пленными.
"Первый, что Сулейманова "выпустят" сразу, а второй - это временно в сопровождении дадут побывать на похоронах сына, а впоследствии "передадут-обменяют" Украине. Этот жест будет хорошим знаком в личных взаимоотношениях между президентами двух стран", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что оккупанты в Крыму продолжают репрессии против крымскотатарского народа. После задержания Руслана Сулейманова бесследно исчез его 3-летний сын Мусса.
Спустя несколько дней поисков тело маленького ребенка нашли в выгребной яме. Оккупанты сразу же заявили, что Мусса утонул и на его теле якобы не выявлено следов насильственной смерти.
В Меджлисе не спешат верить официальной версии оккупантов и планируют привлечь своих юристов и экспертов для параллельного расследования.
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