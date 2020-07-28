"Еще с 2014 года, когда США отошли от этого процесса..."

Мир не заинтересован в том, чтобы война на Донбассе была прекращена с учетом интересов Украины

Об этом в интервью Politeka Online заявил политический эксперт Валерий Клочок.

"Потому что ни нормандский формат, ни минские соглашения никоим образом не защищают интересы украинцев. Там есть основной пункт: "Одобрение изменений в Конституции", в которых закреплено особый статус неподконтрольных территорий. О Крыме – ни слова! Где здесь интерес Украины?", – объяснил свое мнение эксперт.

Крым, по словам политолога, не вернется в состав Украины в ближайшие 10-20 лет, а с ОРДЛО, если раньше была какая-то надежда, что с помощью миротворческой миссии ООН Киев сможет вернуть эти территории, то на сегодняшний день появилось четкое понимание того, что этого не произойдет.

"Еще с 2014 года, когда США отошли от этого процесса, уже стало понятно, что они не берут на себя эти полномочия и главное для них - санкционная политика, которая будет создавать для России экономические проблемы, а для США - выгоду. Так же, как и для стран Европы", – считает Валерий Клочок.

Также политолог обратил внимание на то, что при президенте Зеленском контрольно-пропускные пункты на Донбассе превратились из временных "будочек" в капитальные сооружения. Это, по его мнению, может говорить о том, что власть смирилась с тем, что Донбасс не вернется в состав Украины.

"Не врите сами себе! Политики не могут об этом говорить. Зеленский не может, Порошенко не мог... Потому что это обозначает признать публично, что ты отказался от части территорий. Мы идем по этому сценарию. Если кто-то думает, что Россия подарит нам назад эти территории - не обманывайте сами себя. Никогда в жизни этого не будет. Еще вопрос, хочет ли Киев возвращать эти территории. Все стороны переговорного процесса заинтересованы в том, чтобы эти территории не вернулись. Если бы было по другому, этот вопрос поднимался бы в Совбезе ООН, а не в Минске", – подытожил Валерий Клочок.

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