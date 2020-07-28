Президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, позвонив Владимиру Путину



Такое мнение озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии "Главреду".

По его словам, нет никакой гарантии, что "режим тишины" на Донбассе будет соблюдаться даже после телефонного разговора Зеленского и Путина. В то же время эксперт уверен, что решение украинского лидера связаться с российским коллегой было правильным.

"Звонок Зеленского Путину был правильным шагом. Таким образом, украинский президент подчеркнул тот факт, что именно Россия является стороной конфликта на Донбассе, и именно от позиции Москвы зависит, будет ли соблюдаться перемирие. Зеленский же не позвонил кому-то из главарей "ЛНР" и "ДНР", как того требует Российская Федерация – он позвонил в Россию Путину, как стороне-участнице войны на Донбассе", - отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что таким образом Зеленский показал Западу, что не боится идти на прямой диалог с Путиным, а в самом факте разговора между президентами никакой "зрады" нет.



"О какой "зраде" может идти речь? "Минск" был подписан еще при Порошенко и формально выполняется. Зеленский всячески показывает, что готов идти на прекращение огня, а дальше – как карта ляжет. Ведь это – далеко не первое перемирие, которое объявлялось на Донбассе и срывалось. Перемирия объявлялись ещё в 2014 году, когда шла активная фаза войны на Донбассе, т.е. ещё до "Минска-1"", - отметил Загородний.

Более того, он отметил, что украинской армии не запрещается отвечать на огонь противника.

"Если противник будет плохо себя вести, никто не станет препятствовать украинским военным отвечать", - считает эксперт.

Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

Также Politeka сообщала, о чем договорились в Минске и как это будут выполнять.

Ранее Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу: "Польза только для...".