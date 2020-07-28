Военнослужащий записал обращение к украинцам после объявления о прекращение огня на Донбассе

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"Зрада, забрали у нас все, дали нам только автоматы, а припасы забрали, гранатометы забрали и так далее, ну это все конечно юмор", - отметил боец.

По его словам, сейчас он находится за 400 метров от врага и с боевой комплектацией у них все в порядке.

"У нас все есть. Вот мой родной СПГ, все на месте и мы готовы выполнять боевые задания. Если, не дай Бог, провокация - враг не пройдет", - отметил военнослужащий.

Также он уверен, что сообщение о "зраде" со стороны некоторых украинцев неуместны.

"Также хочу передать привет, всем тем, кто сейчас раздувает в СМИ зраду, кто сидит дома, все те диванные эксперты, розказуютьвам, что мы здесь сидим без ничего, что нас предали и так далее - все это неправда, сидите дома и говорите меньше", - заявил он.

"Сидіть вдома і говоріть поменше" Тем временем, любителям побегать возле Офиса Президента и покричать "зрада" прилетело послание с передовой. "Сидіть вдома і говоріть поменше", - заявил боец. Gepostet von Украина в шоке am Montag, 27. Juli 2020

Напомним, с 27 июля, начал действовать очередной режим прекращения огня, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

В рамках перемирия обе стороны обязуются отвести со своих позиций вооружение, а также запрещено любое открытие огня, применение снайперов и разведки, в том числе с помощью дронов.

Напомним, озвучены тревожные прогнозы из-за новых договоренностей по Донбассу.

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