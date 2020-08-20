В Украине гремит скандал после того, как "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", возглавляемая Зурабом Аласанией, не допустила к участию в детском "Евровидении" 12-летнего Максима Ткачука

Причиной отказа стало участие паренька из Волыни в одном из песенных конкурсов в Лондоне, организованном якобы российской государственной организацией Россотрудничеством. Как передает Politeka.net, очередной выпуск программы "НеДобрый вечер" с ведущим Игорем Лесевым посвящен именно этому скандалу.

Блогер разгромно прошелся по Зурабу Аласании, указав самое "лучшее для него место" - Берлинский зоопарк. По информации Лесева, повод для отказа оказался ложным - упомянутый конкурс в Лондоне организовывало на самом деле не Россотрудничество, а другая контора. Истиной же причиной для недопуска Ткачука, по мнению блогера, стали личные "расистские" взгляды Аласании.

"Напомню, наш паренек из Волыни еще весной с песней «Смуглянка» победил на каком-то конкурсе в Лондоне... Красивая песня из нашего великого фильма «В бой идут одни старики». Фильма, который снимался в Киеве. Который ставил и в котором играл Леонид Быков. Но наших местных расистов от песни «Смуглянка» все равно колбасит. Хотя там и слова нет ни о партии, ни о Сталине... А еще Аласанию колбасило от того, что вот этот сирота – Максимка Ткачук – спел песню в форме красноармейца. Расисту Аласании эта форма очень не нравится... Победи в той войне ребята не в ватниках – наши кстати с вами деды – а победи так любимые Аласанией белобрысые красавцы в черной форме – и тогда бы этот чудесный кавказец НТКУ не возглавлял... в лучшем случае сидел бы в Берлинском зоопарке. Только не директором и даже не уборщиком говна за бегемотом", - возмутился блогер.

При всем этом Лесев указал "астрономическую сумму", которая ежегодно тратится на содержание общественной телерадиокомпании.

"Телеканал Перший Юа содержится из госбюджета на 100%. То есть из нашего с вами кармана. Сума на его содержание тратится астрономическая. Один миллиард семьсот миллионов в год. То есть вся страна, к примеру, на профилактику СПИДа тратит порядка 30 миллионов гривен. А на финансирование НТКУ идет 1,7 миллиарда. И эти деньги уходят в карман натуральным дебилам", - подытожил Лесев.

Напомним, мальчика-сироту из Волыни затравили из-за песни и не пустили на "Евровидение": детали скандала.

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