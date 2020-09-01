Украина должна прекратить рыночные отношения с Белорусью

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил экономист и политолог Олег Соскин в эфире Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, рыночные отношения между странами вредят Украине.

"Мы торгуем в убыток с Беларусью, а дефицит торговли за последние несколько лет еще и увеличился. У нас такой "крупный торговый партнер", который мы, украинский народ, финансируем. Мы финансируем диктатора и разбойника Лукашенко. Он сегодня убивает своих. Что делает тиран? Он бросает вооружённых до зубов манкуртов и янычар на людей", - отметил политолог.

Кроме того он подчеркнул, что украинские власти должны незамедлительно осудить режим Лукашенко.

"Как с этими зверями и убийцами иметь дело? Какая торговля? Если власть на законодательном уровне не осудит этого бандита Лукашенко и не будут прекращены связи с этими разбойниками, то значит в Украине тоже такие разбойники стоят (у власти - ред.) и поддерживают этого убийцу", - заключил эксперт.

Напомним, что с 1 сентября граждане Украины могут въезжать в соседнюю страну только по загранпаспорту. Назад можно вернуться при наличии обычного паспорта.



Предполагается, что такое решение Кабмина снизит количество случаев подделки документов и укрепит нацбезопасность Украины.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.