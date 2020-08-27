Александр Лукашенко заявил, что Польша якобы "спит и видит", чтобы отобрать у Беларуси область
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Лукашенко.
Так, Лукашенко провел совещание по развитию организаций Министерства промышленности. В ходе этой встречи он заявил, что за Беларусь ведется "дипломатическая бойня", а поляки "спят и видят", чтобы отобрать у страны область.
Также он заявил, что против страны ведется гибридная война.
"Мы сегодня имеем в наличии определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - заявил он.
НБУ ввел в оборот новые деньги после скандала с монетами, как они выглядят: "С 26 августа..."
Кристину Асмус поставили на место после "пьяной" выходки: «На Кошкину хочешь быть похожей, чтобы Гарик вернулся»
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Тины Кароль: "Верка ему больше подходит?"
Раздетая звезда фильмов «Квартал 95» пошалила в постели, едва прикрыв прелести подушкой: «Что за тигрица!»
Кроме того, по словам Лукашенко, "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только открыто заявляют о своей позиции относительно проведения в стране перевыборов, но и начинают вмешиваться во внутренние дела РБ, а также оказывать давление на государство.
В частности, по словам Лукашенко, в Польше открыто говорят о том, что стране "отойдет" Гродненская область.
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже открыто говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю точно", - заявил он.
Ранее сообщалось, что в Центре оборонных реформ прогнозируют вторжение России в Беларусь на фоне массовых протестов. В частности, по прогнозам экспертом, Россия может действовать по "украинскому сценарию", используя те же "методички". РФ может задействовать своих агентов-провокаторов, запугивать расколом церкви, войсками НАТО и т.д. Такими методами, по мнению экспертов, Россия будет и дальше провоцировать кровопролитие в Беларуси, чтобы в перспективе иметь повод ввести свои войска.
Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "обкуренные, пьяных много, с наркотиками".
Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.