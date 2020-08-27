В РФ готовы направить войска в Беларусь
Как передает Politeka.net, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью "Россия 24".
По словам Путина, об этом попросил его Александр Лукашенко, а в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета.
"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, что бы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.
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По его словам, такой сценарий станет возможным, в случае обострения ситуации в стране.
"Я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - заявил российский президент.
Ранее мы сообщали, что российский социолог и блогер Игорь Эйдман озвучил мнение, что Кремль может специально подставлять Лукашенко, против которого восстал собственный народ.
Эйдман подчеркнул, что РФ ослабляет Беларусь, чтобы облегчить ее захват.
А вот по мнению военного эксперта и полковник запаса Олега Жданова, Путин уже заслал военных РФ в Беларусь.
По его словам, Лукашенко нужен российскому президенту, как воздух, поэтому, учитывая, что протесты не утихают, а набирают обороты. Россия уже начала вмешательство в ситуацию в Беларуси.
Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.
Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "обкуренные, пьяных много, с наркотиками".
Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.