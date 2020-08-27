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В РФ готовы направить войска в Беларусь

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью "Россия 24".

По словам Путина, об этом попросил его Александр Лукашенко, а в договорах о коллективной безопасности и о Союзном государстве есть статьи о помощи в защите суверенитета.

"В этой связи у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Лукашенко так и поставил вопрос. Он хотел бы, что бы Россия при необходимости оказала помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - отметил Путин.

По его словам, такой сценарий станет возможным, в случае обострения ситуации в стране.

"Я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Пока экстремистские элементы не переступят границу и не приступят к разбою, не начнут жечь машины, дома и пытаться захватить административные здания", - заявил российский президент.

Ранее мы сообщали, что российский социолог и блогер Игорь Эйдман озвучил мнение, что Кремль может специально подставлять Лукашенко, против которого восстал собственный народ.

"Это выгодно только Путину. В Беларуси нужен подвешенный, слабый Лукашенко и неспособная на решительные действия оппозиция, чтобы обе стороны нуждались в его поддержке и зависели от его благосклонности, чтобы в республике усиливался хаос", - объяснил блогер.