В ближайшее время на Донбассе есть угроза эскалации конфликта

Такое мнение высказал политический эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Politeka-online.

Так, по данным общественной инициативы "Правое дело", которую возглавляет Снегирев, на оккупированной территории города Счастье Луганской области планируется открытие КПВВ, концентрируются подразделения батальонов материально-технического обеспечения "ЛНР", а также отдельные подразделения разведывательного батальона "ЛНР".

По словам эксперта, данная передислокация подразделений происходит под прикрытием "инженерных работ" по строительству КПВВ вблизи города Счастье.

Снегирев подчеркнул, что строительство КПВВ предусмотрено "нормандским форматом", однако есть информация, что на начало сентября готовится эскалация конфликта не только вблизи Счастья, но и на Донецком направлении.

"В этом плане весьма тревожными выглядят заявления Пушилина о том, чтобы до 3 числа выдвинуть ультиматум ВСУ по демонтажу своих инженерных сооружений вблизи поселка Шумы. В случае отказа так называемая "ДНР" оставляет за собой право на нанесение превентивного удара", - напомнил эксперт.

Также он сообщил о завозе в "ЛДНР" около 200 комплектов обмундирования образца ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к провокации под видом обстрела боевиков со стороны украинских военных. По словам эксперта, боевики могут использовать это для блокировки открытия КПВВ и срыва переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Снегирев считает, что Россия прибегает к подобным шагам с целью давления на Украину относительно предоставления Донбассу особого статуса, имплементации формулы Штайнмайера и проведения выборов на оккупированных территориях.

Напомним, украинские военные готовят мощный ответ на российский "Кавказ-2020": известны подробности.

Также Politeka писала, что в РФ решили "забрать" себе почти миллион украинцев.