Заявление депутата Гео Лероса о действиях Владимира Зеленского на посту президента Украины вполне допустимы

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил эксперт по энергетическим вопросам и директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью для Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



После просмотра повтора выступления нардепа Землянский пришел к выводу, что за время правления Владимира Зеленского мало что изменилось в стране, по сравнению со временем президентства Петра Порошенко.



"Почему ты не шел в ОПЗЖ или Батькивщину, если ты такой правильный? То, что он (Зеленский - ред.) продолжает политику Порошенко - это да. Это политика взаимодействия с олигархами, это подконтрольность Украины внешним управлением, так что поспорить с тем, что он (Лерос - ред.) сказал нельзя", - отметил эксперт.

В то же время Землянский уверен, что если бы Лерос и правда так думал о Зеленском, то выступил бы с подобным заявлением намного раньше.

"Человек год просидел во фракции, а потом он прозрел. Ну так же не бывает. Еще до выборов было понятно, что во фракции "Слуга народа" разные группы влияния, и там собраны разные люди", - заключил эксперт.

Напомним, Гео Лерос напомнил скандальные заявления кандидата в мэры Киева Верещук.

Ранее Politeka писала, что Гео Лерос устроил демарш Зеленскому прямо с трибуны Верховной Рады: "Вы стали пустым местом".

Также Politeka сообщала, что Гео Лерос заявил, что "слуги народа" “назначили" Верещук техническим кандидатом для Кличко.