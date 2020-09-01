Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос розкритикував президента України Володимира Зеленського



Як передає Politeka.net, свій виступ політик зробив з трибуни Верховної Ради.



За словами нардепа, Зеленський не зміг змінити країну і піддався впливу олігархів.



"Пане Президенте, ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися. Саме ви своїми мікробами і бактеріями брехні заразили цілу країну, упустивши шанс великої держави, обмінявши його на конверти від олігарха. Ви здали країну в оренду цим олігархам, чим самі собі підписали вирок", - заявив депутат.

Також він підкреслив, що українці розчарувалися в дії президента.

"Ви стали порожнім місцем в історії. Вже зрозуміло, що не буде ніяких посадок. Скоро українці остаточно визначаться, що не хочуть зустрічати з вами наступну весну", – заявив Лерос.

Варто відзначити, що за дане висловлювання Лероса вже планують виключити з фракції.

"Вважаю, що виключити Лероса потрібно на очному засіданні фракції", - повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, 31 серпня президент виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».

Нагадавши, Зеленський заговорив про завершення кар'єри президента: "Хочу спокійно ходити вулицями...".

Як повідомляла Politeka, Зеленський змусив уболівальників чекати початок матчу майже годину: президенту "дісталося" від фанатів.

Також Politeka писала, що відомий шоумен стане кандидатом на пост мера Одеси: "запропонував особисто Зеленський".