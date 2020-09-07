Экономист и политический эксперт Юрий Атаманюк критично высказался о кадровой политике президента Украины Владимира Зеленского

По его словам, проблему кадровой политики в парламенте создал сам президент, окружив себя проблемными и непрофессиональными людьми. Из-за этого Зеленского может ждать громкий провал и неприятности.

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью для Politeka On-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Зеленский окружил себя знакомыми и людьми с "95 Квартала", людьми непрофессионалами, а подобное притягивает подобное. Более того, все это окружение работает планомерно для того, чтобы кто-то грамотный и сильный, системный не появился в этом кругу. Ведь их дурь будет сразу видна", - отметил эксперт.

Он добавил, что эта проблема у президента Украины будет существовать до тех пор, пока он не назначит на должность премьер-министра профессионального человека, который будет выбирать таких же министров.

"Многие сегодняшние министры не могли бы работать при сильном человеке премьере или президенте. Никогда бы самодостаточный и умный человек не держал бы возле себя никчемную непрофессиональную аморальную пустоту. Ведь это и его лицо - министры же представляют лицо премьера", - заявил Атаманюк.

При этом он добавил, что многие сегодняшние министры лишь активно постят на страничках в сети глупые фото, а не занимаются проблемами страны.

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