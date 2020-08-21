Приклад України зупиняє страйкуючих у Білорусі від радикальних сценаріїв
Про це в ефірі Politeka Online заявив економіст і політичний експерт Юрій Атаманюк.
За його словами, Олександр Лукашенко повинен бути готовий до сценарію, при якому йому доведеться мирно передати владу в Білорусі.
"Тут повинна бути воля Лукашенка, він повинен бути готовий поділитися владою. Повинен мати можливість увійти в історію не як диктатор...",- підкреслив експерт.
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Атаманюк додав, що Олександр Лукашенко за весь час перебування при владі зробив більше для білорусів, ніж шість президентів України для свого народу.
"Треба знайти вихід з цієї ситуації в інтересах білорусів, і щоб білоруси не потрапили в крайнощі. Мені здається, що саме приклад України їх зупиняє, остуджує їх гарячі голови від якихось кардинальних дій, щоб плавно розв'язати цю ситуацію, щоб всі сторони брали участь в цьому", - продовжив свою думку експерт.
За словами Отаманюка, офіційний Київ повинен стати на бік простих білорусів, які вийшли на масові протести.
"Треба вставати на бік білоруського народу і закликати білорусів розрузити цю ситуацію, але без різких рухів. Тому що втратити і зруйнувати - все дуже швидко.. Якщо люди будуть виїжджати (з країни-ред.), їх загнати назад вже дуже складно. Ці процеси незворотні", - резюмував економіст в ефірі Politeka Online.
Нагадаємо, що Атаманюк пояснив, чим загрожує руйнівна політика Шмигаля для України: "може довести країну до...".
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