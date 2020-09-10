Политический эксперт Михаил Чаплыга прокомментировал мнение бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана по поводу того, кто может стать следующим президентом Украины

Свою позицию по этому поводу Чаплыга озвучил в интервью Politeka-online.

"Скажите пожалуйста, Разумков может стать президентом? Да. Так же, как стал Турчинов. При каком условии? Если вдруг неожиданно, каким-то фантастическим, реалистичный или непредсказуемым способом Зеленский больше не президент", - отметил Чаплыга.

В таком случае, по словам эксперта, теоретически Разумков может претендовать на пост главы государства, если министр внутренних дел Арсен Аваков в третий раз скажет, что он хочет провести честные выборы.

"Тода - да. Честные выборы от Авакова плюс Разумков на позиции исполняющего обязанности - верю. Он становится президентом. Не поверите, такую схему даже я лично поддержу, потому что лично Диму (Разумкова, - ред.) я знаю и понимаю, кто он, что он и как он", - сказал Чаплыга.

Впрочем, по мнению политолога, словами о том, что Разумков может стать следующим президентом Украины, Андрей Богдан "палит" его.

"Потому что Дима - не "соросятня". Таким образом он (Богдан, - ред.) "спалил" Диму. Он "спалил" и Авакова, потому что он сказал, что единственный "прозападный" политик - это Аваков. Прозападный - это какой? Продемонский, что ли? Красной тряпкой сейчас вывесили?"- спросил он.

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