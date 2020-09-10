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Андрій Богдан неоднозначно висловився про колишнього президента України Петра Порошенка

Як передає Politeka.net, свою характеристику нардепу озвучив екс-глава офісу президента в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами Богдана, вони знайомі з Порошенком ще з часів першого Майдану.

"У мене до нього тотальне несприйняття. Він дуже розумний і дуже досвідчений. У мене взагалі є така, розумієш... Він дуже розумний: реально дуже розумний. Підготовлений і дуже досвідчений. Політик з таким стажем! Бюрократ з величезним стажем, бізнесмен", - зазначив колишній глава ОП.

Водночас Богдан вважає, що на цьому всі хороші якості Порошенка закінчуються.

"Але він абсолютне зло. Ось для мене, з моєї точки зору, це людина, яка дискредитує взагалі рух країни в Європу. Я своїх знайомих, друзів з того ж Львова... кажу:"Ну, от якщо з Порошенком, то й не хочеться в Європу йти". Ну її нафіг, таку Європу", - зазначив він.



Крім того, Богдан розповів, як Порошенко чинить зі своїми опонентами.



"Так, просто він випалює. Він робить так, що у нього немає ніяких конкурентів: когось купує, когось залякує, когось дискредитує через телеканали та інтернет",-зазначив екс-глава офісу президента.

Крім того, він упевнений, що з точки зору соціології п'ятий президент України Петро Порошенко був найприйнятнішим суперником Зеленського.

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