Президент України Володимир Зеленський далекий від розуміння ситуації в країні
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив екс-глава офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Він зазначив, що Зеленський дуже болісно сприймає критику у свій бік.
"Кажуть, наприклад, що президент не розуміє, що відбувається навколо нього і в державі. Що тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп. Є нюанс, який я точно знаю:він сам читає Facebook. О другій годині приходила СМСка: "хто це такий?"А там взагалі якийсь бот - 20 лайків – щось про нього погане написав. Він дуже чутливий до цього. Що мене теж дивує. Він все життя критикував інших політиків", - розповів Богдан.
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"Ти критикував тих - ти повинен розуміти, що тебе теж будуть критикувати. Не можна так реагувати: Ти показуєш свою слабкість. Існує думка (І я з ним абсолютно згоден): Володимир Олександрович взагалі не розуміє, куди ми котимося. Взагалі", - наголосив Богдан.
Нагадаємо, в 2018 року Андрій Богдан був одним з тих, хто переконав Зеленського піти в президенти. Під час президентської кампанії-2019 був радником Зеленського з юридичних питань, а після інавгурації був призначений головою Адміністрації президента.
Нагадавши, нещастя сталося у Андрія Богдана, гнітючі кадри: "Прямо біля будинку...".
Раніше Politeka повідомляла, що Богдан накинувся на Зеленського, не підбираючи слів: "проміняв країну на теплу ванну...".
Також Politeka писала, що Зеленський розговорився і вперше зізнався, хто "з'їв" Богдана: "вона його сильно змінює".