Украинское правительство предложило свой вариант проекта государственного бюджета, однако нардепы еще могут внести тысячи своих поправок

Об этом сказал экономический эксперт Андрей Новак в интервью Politeka-online.

Так, комментируя проект бюджета, вокруг которого разгорелось много споров среди министров на нардепов, Новак отметил, что в дальнейшем этот проект должен быть рассмотрен профильным бюджетным комитетом Верховной Рады.

"Также все народные депутаты имеют возможность давать свои поправки. Сколько будет этих поправок? Мы в последнее время привыкли, что количество поправок - тысячи. Конечно, все их учесть не сможет правительство, но что-то будет учтено", - сказал экономический эксперт.

По его словам, если уже даже некоторые министры публично говорят о том, что на их министерства выделили мало средств или вообще не выделили, то в проект бюджета будут внесены правки, иначе за него не проголосуют.

"Здравоохранение - тут вполне логично (увеличить финансирование, ред.), потому что неизвестно, сколько будет еще продолжаться вирус, и неизвестно, сколько еще государству надо будет тратить на это средств, а получается так, что в проекте бюджета на 2021 год карантина не заметили вообще, будто его и не будет", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, даже если карантин минует 2021 год, закладывать средства в сферу здравоохранения все равно надо - в частности, на увеличение зарплат.

Новак прогнозирует, что если не увеличить зарплату врачам, они начнут выезжать в Чехию или Польшу, где за ту же работу они будут получать в 10-15 раз больше.

При этом, как отметил Новак, правительство выделило немало средств на дороги, хотя этот вопрос, по его словам, на фоне коронавируса не должен быть в приоритете.

"Такое впечатление, что правительство 2020 год и коронавирус просто не заметило, так, будто его и не было", - сказал эксперт.

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