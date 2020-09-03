Президент України Володимир Зеленський зловжив становищем, відкривши кримінальну справу проти Гео Лероса

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив економіст Андрій Новак в інтерв'ю Politeka online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, відкриття кримінальної справи проти Гео Лероса є інструментом тиску, який використовувався ще за попередньої влади.

"Будь-яка влада тисне на своїх опонентів прокуратурою, СБУ та податковою. В даному випадку, починають з податкової. Якщо говорити відкрито, то відомо, що і у нинішнього президента є або були офшорні компанії, через які він проганяв кошти для створення своїх фільмів, серіалів і гумористичних шоу. Якщо вже по-чесному починати розбиратися, то президенту потрібно починати з себе", - зазначив Новак.

Експерт зазначив, що у словах критики Зеленського Леросом є частка правди.

"Президент (Зеленський - ред.) апелював до п'ятого президента (Порошенко - ред.), що у нього багато офшорів, а сам виявляється такий же. Тут потрібно визначиться з принципом: або об'єктивно ставимося до всіх, або ми робимо винятки для тих, хто не догодив (владі - ред.). Висловив протест? Відразу відкривають кримінальну справу. Ця хвороба перейшла від попередньої влади. Минулого року ми сподівалися, що змінили щось в політиці, але вже можна з упевненістю констатувати, що ми поміняли шило на мило", - зазначив Новак.



Нагадавши, Зеленський відреагував на образливе висловлювання Лероса.

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